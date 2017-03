Quels sont les impôts qui vont baisser?

Après l’annonce d’une baisse d’impôts décidée conjointement par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre des Finances, le magazine économique The Marker apporte des détails sur les catégories d’impôts qui seront concernés par cette mesure. Ces baisses d’impôts concerneront principalement les détenteurs de revenus moyens, la TVA ainsi que les sociétés.

Le taux de la TVA devrait baisser d’un demi-point, et passer de 17% (depuis octobre 2015) à 17,5%. Ce taux de 16,5% sera le même qui celui qui prévalait en 2009. L’impôt sur les sociétés devrait passer de 24% (depuis le 1er janvier 2017) à 22% d’ici le 1er janvier 2018, ce qui représente un beau cadeau pour les entreprises et notamment celles qui exportent.

Il est à noter que la gouverneure de la Banque d’Israël Dr. Karnit Flug est opposée aux baisses d’impôts et estime que les surplus de recettes fiscales de l’Etat devraient être accordés aux budgets sociaux tels que la santé, l’éducation, les affaires sociales ou les infrastructures. Là-aussi, il s’agit d’une évolution des positions à la Banque d’Israël qui pensait traditionnellement que de tels surplus devaient servir à réduire la dette publique.

Mais le Premier ministre et le ministre des Finances estiment quant à eux que ces sommes doivent permettre à alléger la charge fiscale des familles et des entreprises afin d’augmenter la croissance et soutenir les exportations.

