« Dans quelques jours, je vais perdre mes deux titres », regrette la double championne du monde en titre d’échecs, l’Ukrainienne Anna Muzychuk, sur son compte Facebook. « J’ai décidé de ne pas aller en Arabie saoudite, (…) de ne pas porter une abaya (un vêtement qui couvre les autres vêtements), de ne pas devoir sortir accompagnée et de ne pas me sentir comme une créature inférieure, détaille la joueuse……Détails…….

Je suis prête à défendre mes principes et à ignorer l’événement. » Et ce même si elle pouvait gagner en un tournoi ce qu’elle gagne en douze.

Le pire, selon elle, c’est que tout le monde se fiche de ce qui se passe en Arabie saoudite.

Les femmes font encore l’objet de sévères restrictions dans ce pays connu pour la ségrégation des sexes dans l’espace public et sa vision austère de l’islam, où elles sont notamment soumises à la tutelle d’un homme de leur famille – généralement le père, le mari ou le frère – pour faire des études ou voyager.

Les femmes viennent seulement, par exemple, d’avoir le droit de conduire. Les cinémas vont également bientôt être autorisés.

Sa sœur Mariya, elle aussi championne, ne participera pas non plus à cette Coupe du Monde.

De son côté, la Fédération internationale (FIDE) avait annoncé qu’une tenue foncée avec un pantalon et le col couvert serait exigée, mais qu’il « ne sera pas utile de porter un hijab ou une abaya » pendant la compétition.

Pas de visa pour les Israéliens

Sept joueurs israéliens d’échecs avaient quant à eux demandé un visa pour participer à ce tournoi. La Fédération internationale d’échecs a annoncé avoir réussi à « obtenir des visas pour les joueurs du Qatar et de l’Iran », mais avoir échoué pour les compétiteurs de l’État hébreu avec qui elle n’a aucune relation diplomatique.

La Fédération israélienne des échecs réclame des compensations financières, car un pays ne peut priver des joueurs, quelle que soit leur nationalité, de participer à une telle compétition.

Source La Voix du Nord

