Quatre vies fauchées par la lâcheté meurtrière d’un terroriste

Quatre militaires ont été lâchement assassinés, dimanche après-midi, dans l’attentat au camion-piégé perpétré par un chauffeur terroriste contre un groupe de cadets de Tsahal qui participaient à une journée d’activités culturelles dans la capitale d’Israël. Ils laissent des familles éplorées qui vont devoir vivre avec leur souvenir.

L’élève officier Erez Auerbach hy’d, d’Alon Shevout, n’avait que 20 ans. Il était cadet dans une école d’officiers. Avant cela, il avait suivi sa scolarité dans un lycée-yeshiva à Efrat puis avait effectué son service militaire dans le cadre d’une Yeshivat Hesder à Maalot et avait tout fait pour entrer ensuite dans une unité combattante. A Alon Shevout, tout le monde se souvient de son sourire permanent et de son désir d’aider et de se porter volontaire.

Shira Tsour hy’d, 20 ans également, vivait avec sa famille à Haïfa, dans le quartier de Dania. Un ami de la famille a rappelé : « Shira a décidé de suivre un cours d’officier parce qu’elle voulait apporter sa contribution et exercer son influence. Nous garderons toujours le souvenir d’une jeune fille souriante prête à tous les défis. Elle était pleine d’énergie et cherchait toujours à donner d’elle-même. La jeunesse qu’incarnait Shira est l’avenir de notre pays. Nous partageons la douleur de sa famille ».

La jeune sous-lieutenant Shir Hadjadj hy’d vivait quant à elle à Maalé Adoumim où elle laisse ses parents, Herzl et Meirav, et trois frères et sœurs. Le maire de la ville, Beny Kasriel, a exprimé le chagrin de toute la population profondément touchée par la mort subite et brutale de la soldate.

L’oncle de Shir a déclaré : « Elle était la fierté de la famille à laquelle elle a procuré un grand bonheur. Elle était toujours prête à proposer son aide, c’est un grand deuil qui tombe sur nous tous ». Shir, excellente élève au lycée, s’est engagée ensuite dans une unité d’Atouda et a étudié l’ingénierie. Même pendant son service militaire, elle se rendait tous les vendredis et au cours de ses permissions à l’école où elle avait étudié pour aider les élèves de Première et de Terminale. Le directeur du lycée s’est dit bouleversé par sa disparition, rappelant que Shir ‘était une élève formidable qui excellait dans toutes les matières’.

Le lieutenant Yaël Yekoutiel hy’d habitait Guivataïm. Après des études au lycée de sa ville, elle avait suivi un cours d’officier et était devenue responsable de l’éducation au sein de l’armée. Une proche parente, venue dimanche soir réconforter la famille, a déclaré au site Maariv : « Elle aimait la vie, aimait tout le monde et était très appréciée ». L’une de ses amies a ajouté en larmes : « Yaël avait un cœur immense. Je n’arrive pas à croire qu’elle n’est plus avec nous ».

YEHI ZIH’RAM BAROUH’ !