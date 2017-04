Quatre personnes poignardées à Tel Aviv

Quatre personnes ont été poignardées à Tel Aviv, ce dimanche après-midi, près de la rue Yarkon. Des équipes du Maguen David Adom les ont évacuées vers l’hôpital Ichilov : il s’agit de deux hommes et d’une femme, âgés d’une cinquantaine d’années, et d’un homme de 70 ans. Ils ont tous été légèrement blessés. La police a arrêté un Arabe de 18 ans, soupçonné d’être l’auteur de l’agression. A ce stade de l’enquête, on ne connait pas encore le mobile de cet acte.