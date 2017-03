Quartiers orthodoxes: tracts en faveur de l’enrôlement dans Tsahal

Les quartiers orthodoxes sont généralement le théâtre de tracts ou d’affiches (pashkvilim) dénonçant en des termes outranciers et « fleuris » l’enrôlement de jeunes orthodoxes dans Tsahal. Mais vendrdedi, pour la première fois, c’était l’inverse. Utilisant la même méthode que la « branche de Jérusalem » du rav Shmouel Auerbach, des tracts ont été distribués juste avant l’entrée du Shabbat dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem, appelant les jeunes orthodoxes à effectuer un service militaire.

L’un des tracts citait le célèbre verset du livre de Bamidbar (Nombres), lors duquel Moshé réprimande les tribus de Reouven et Gad qui refusaient de traverser le Jourdain lors de la conquête du pays, préférant s’installer sur la rive orientale qui leur semble propice à leurs élevages: « Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici?? ». D’autres tracts citent Maïmonide qui parle des cas de guerres obligatoires pour lesquelles tout un chacun doit se sentir concerné et être prêt à se mettre en danger pour la collectivité.

Photo Abir Sultan / Flash 90