Quand un journaliste de Galei Tsahal a “honte d’être israélien”

La nécessité d’un changement profond dans le monde médiatique israélien s’est une fois de plus fait sentir. Le journaliste Kobi Medan, présentateur d’émissions culturelles sur la station militaire Galei Tsahal et la chaîne Aroutz 1 a tenu des propos inacceptables concernant la réaction israélienne aux provocations du Hamas à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. “Aujourd’hui, j’ai honte d’être israélien!” n’a-t-il pas hésité à écrire sur sa page Facebook!

Les réactions indignées ont été très nombreuses, depuis les réseaux sociaux jusqu’au ministre de la Défense Avigdor Lieberman: “Moi, j’ai honte que nous avons un tel journaliste sur la station militaire!” Il a espéré que “le commendant de la station clarifiera les choses et fera ce qu’il doit faire”. Il a rajouté: “C’est un scandale! Si ce journaliste a honte de ce que fait Tsahal, qu’il quitte la station militaire”.

Le journaliste Shimon Riklin, d’Aroutz 20, avec sarcasme, a demandé “combien d’argent Kobi Medan reçoit-il du Hamas pour être son porte-parole?”

Le chroniqueur politique du quotidien Israël Hayom, Guidon Alon, a lui-aussi réagi: “Moi, je suis fier d’être Israélien. Je vis dans un pays dont les soldats défendent les frontières et remplissent leurs missions. Nous avons l’armée la plus morale du monde qui se comporte avec patience face à des foules incitées qui veulent entrer sur le territoire israélien”.

Photo Moshé Shaï / Flash 90