Quand le Consulat de France à Jérusalem aide des ONG ‘palestiniennes’ radicales

Il ne s’agit plus d’un Etat étranger qui finance des ONG israéliennes soutenant la cause arabe palestinienne – ce qui est déjà en soi une ingérence intolérable dans les affaires intérieures israéliennes – mais d’une aide directe à des organisations soutenant le terrorisme, voire à des organisations terroristes.

Un rapport de NGO Monitor révèle que le Consulat de France de Jérusalem (encore lui…) a soutenu et soutient encore des organisations directement liées aux mouvements terroristes. Le 15 avril dernier, une organisation appelée Burj Al-Luqluq a organisé un tournoi de football qui opposait une quinzaine d’équipes arabes palestiniennes et européenes. Une équipe du Consulat général de France y participait également, donnant ainsi tout son sens à l’expression “tournoi amical”…

Le Consulat de France, qui soutient Burj Al-Luqluq depuis 2011, a sponsorisé cet événement sportif, toujours sous le thème officiel et innocent de “mise en place d’activités extrascolaires et récréatives à destination des jeunes défavorisés”.

Mais qui est exactement Burj Al-Luqluq? Tout simplement l’un des nombreux satellites de la propagande arabe palestinienne et de l’incitation à la haine antisémite. Deux exemples suffiront.

En 2012, comme le rapporte le site Palestinian Media Watch, Burj Al-Luqluq avait organisé un spectacle de marionnettes pour enfants à Jérusalem. Quoi de plus positif, à-priori, d’autant plus que le thème du spectacle était “la lutte contre le tabagisme”. Or, pendant le spectacle, les marionnettes (enfin…ceux qui les actionnaient) proposaient aux bambins de “remplacer les cigarettes par des mitrailleuses”, qui ont certes l’avantage sur les premières de tuer les autres plutôt que soi-même. L’une des marionnettes avait déclaré: “Je voulais me tenir devant le public et chanter pour Jérusalem, qui nous est privée. Jérusalem, dont les jeunes sont tués par les Juifs, pour chanter et dire : Jérusalem, nous arrivons, Jérusalem, l’heure de la mort est arrivée. Jérusalem, nous ne nous rendrons pas aux ennemis, ni ne nous humilierons”. Un spectacle qui a dû faire un tabac parmi les enfants…

Autre exemple: en 2014, cette même organisation avait organisé un tournoi sportif en mémoire du chef terroriste de l’OLP Abou Jihad, proche ami de Yasser Arafat et responsable de nombreux attentats meurtriers contre des civils israéliens. Le plus horrible ayant été celui de « la route du littoral » en 1978, qui avait fait 37 morts dont 12 enfants.

En aidant financièrement et politiquement ce genre d’organisations, le Consulat général de France se rend ainsi coupable de soutien au terrorisme ou du moins à l’incitation à la haine et au terrorisme. Burj Al-Luqluq n’est d’ailleurs pas la seule organisation similaire soutenue et aidée financièrement par ce bras du Quai d’Orsay. En 2011, le Consulat général avait versé 15.000 euros à une organisation, elle aussi répondant au nom innocent de: Union of Palestinian Women Committees, qui se déclare officiellement affilée au FPLP (Front Populaire de Libération de la Palestine) !

Parmi les ONG aidées par la France il y a par exemple aussi l’UAWC (Union of Agricultural Work Committees) qui figure sur la liste de l’USAID comme étant elle-aussi affiliée au FPLP.

Pour se couvrir, le Consulat général de France à Jérusalem ne publie pas la liste des ONG qu’il aide financièrement sous les vocables « d’initiatives humanitaires », de « protection des droits de l’homme » et autres projets louables qui cachent des activités qui le sont beaucoup moins.

L’essentiel étant que dans les déclarations, « la France est l’amie d’Israël »…

Photo Wikipedia

(Avec l’aimable concours de Vincent Chebat – NGO Monitor – Desk Europe)