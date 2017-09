Qualitime: Là où la seule monnaie est le temps

On en avait saisi quelques insinuations par-ci, par-là, le dernier projet de Qualita a été lancé officiellement, le 06 septembre dernier. Baptisé »Qualitime », il se propose de créer une banque du temps pour que Olim anciens mais aussi tsabarim (Israéliens de naissance) puissent donner de leur temps aux nouveaux immigrants pour les aider dans leur intégration.

Ariel Kandel, Directeur de Qualita, nous explique tout.

Le P’tit Hebdo: Comment est né le concept Qualitime?

Ariel Kandel: Disons-le: le concept n’est pas une invention inédite. Nous nous appuyons sur un esprit et des actions déjà bien présents: la solidarité basée sur le bénévolat.

Qualitime est né du constat qui ressortait d’une étude beaucoup commentée sur la façon dont les Israéliens percevaient les olim de France. Ce sondage montrait que 80% des personnes interrogées se disent prêtes à aider les olim. Parallèlement, nous savons que beaucoup d’olim ont besoin d’aide mais ne sont pas toujours capables de la demander.

Qualita se propose donc de mettre en relation ces personnes prêtes à donner de leur temps et celles qui doivent être accompagnées. Nous allons simplement permettre d’organiser cet échange, de le structurer et de lui assurer un suivi.

Lph: Qui sont les donateurs?

A.K.: Les donateurs pourront être des anciens olim ou des Israéliens de naissance. Chacun d’eux va proposer un nombre d’heures qu’il est prêt à donner et dans quel domaine il pourra apporter son soutien.

Les domaines couverts par le projet sont: famille et éducation, soutien administratif, conseils professionnels et entreprenariat et pour finir bien-être social.

Lph: Comment va se passer la mise en relation entre donateurs et receveurs?

A.K.: Qualita possède des coordinateurs Qualitime dans les principales villes francophones d’Israël. Le donateur, après s’être inscrit sur le site, est donc contacté par celui qui se situe dans sa zone géographique. Les olim qui souhaitent recevoir de l’aide se seront aussi préalablement inscrits dans notre base de données. Le coordinateur mettra en relation les deux parties et assurera également un suivi de l’accompagnement permis par cet échange.

A noter aussi que les donateurs pourront aussi se voir proposer de mettre leur temps à disposition d’associations en Israël et pas toujours de particuliers.

Lph: Comment se déroulent les premiers jours du projet?

A.K.: Sur le plan de l’aide à autrui, la société israélienne est vraiment particulière. A l’inverse de la France où les problèmes sociaux sont réglés par l’Etat, en Israël ils sont aussi beaucoup gérés par la société civile. Ici, on est éduqué à aider l’autre. Rien d’étonnant donc que les premiers jours de Qualitime révèlent un enthousiasme énorme. Finalement nous assistons à un miracle; qui peut dire sans hésitation qu’il a du temps de libre? Et pourtant, nous voyons la main tendue, même si ce n’est parfois qu’une ou deux heures par mois. Participer à cette belle mission qu’est d’aider à l’intégration des olim motive beaucoup de monde et on ne peut que s’en réjouir.

En cette période de fêtes, je conclurai en disant que Qualitime, c’est une tsedaka un peu originale.

Guitel Ben-Ishay