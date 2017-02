Publication du Rapport du Contrôleur de l’Etat sur Tsouk Eitan

Le rapport quasi-complet du Contrôleur de l’Etat sur l’Opération Tsouk Eitan a été rendu public. Il révèle notamment des disfonctionnements sérieux au sommet de l’armée et dans la prise de décisions des responsables politiques. La question de la menace des tunnels est largement traitée et le rapport est particulièrement sévère et une certaine « insouciance et arrogance » est reprochée au haut de la pyramide de Tsahal face aux multiples dangers.

Le rapport pointe également du doigt une certaine incapacité du cabinet restreint à prendre des décisions en temps réel notamment par manque d’informations en provenance du terrain. La concentration de la gestion du conflit et des décisions importantes dans les mains du Premier ministre, du ministre de la Défense et du chef d’Etat-major uniquement, y est aussi dénoncée.

Le Contrôleur de l’Etat note aussi qu’il n’y a pas eu de débat stratégique de fond sur la menace en provenance de Gaza durant l’année qui a précédé l’opération. Concernant les tunnels souterrains, sans le citer, le rapport donne entièrement raison à Naftali Benett et reproche aux autres membres du cabinet de ne pas avoir pris cette menace avec le sérieux et l’urgence nécessaires.

A la fin de ce rapport, le Contrôleur de l’Etat note cependant les efforts réalisés par Tsahal et des Renseignements depuis la fin de Tsouk Eitan pour tirer les leçons de ces disfonctionnements.

Ce rapport est évidemment abondamment commenté, et du côté de Tsahal et du gouvernement on réfute de nombreux points contenus dans le rapport, documents et protocoles à l’appui. Les réactions à ce rapport dans la classe politique feront l’objet d’autres articles.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90