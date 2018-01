Manifestations de rues en Iran: Emmanuel Macron critique…Israël, les Etats-Unis et l’Arabie saoudite

Dans la droite ligne de l’esprit munichois, le président français Emmanuel Macron persiste à dire qu’il faut « dialoguer avec l’Iran », comme si le dialogue poursuivi durant des années, notamment par l’Administration Obama, avait produit le moindre effet positif à Téhéran. Emmanuel Macron a dû également faire plaisir aux dirigeants iraniens en réservant ses critiques à destination d’Israël, des Etats-Unis et de l’Arabie saoudite: « La ligne officielle adoptée par les Etats-Unis, Israël et l’Arabie saoudite, qui sont nos alliés sur de nombreux points, risque de nous mener vers une guerre », avertit le président français! Ni plus ni moins!

Emmanuel Macron estime au contraire « qu’il faut maintenir un équilibre, sous peine de recréer l’Axe du Mal ». On croit rêver…

Il a réitéré son intention de se rendre en visite à Téhéran « dès que la situation se sera calmée ».

Lénine utilisait une expression pour qualifier ce genre de comportement…

