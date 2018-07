Propos surprenants du général (rés.) Amiram Levin

Le général (rés.) Amiram Levin, candidat aux dernières primaires pour la présidence du Parti travailliste a tenu sur Radio Darom des propos pour le moins surprenants venant de sa part.

Ce prestigieux militaire qui fait notamment partie de ce fameux groupe d’anciens militaires de gauche “Officiers pour la Paix et la Sécurité” a critiqué les décisions prises en leur temps par Itshak Rabin et Shimon Pérès, sous-entendu les Accords d’Oslo: “Binyamin Netanyahou a raison. Abou Mazen n’est pas un partenaire, il fait partie de la direction corrompue à laquelle il ne fallait pas faire des cadeaux à-priori dès le début. Rabin et Pérès ont fait une grosse erreur tactique en faisant revenir ici la direction de l’OLP depuis Tunis. Au Proche-Orient on ne fait pas de cadeaux, a fortiori à des assassins abjects comme Yasser Arafat”.

Après le député du Camp Sioniste Eitan Cabel, voici un général travailliste, ancien commandant de la région militaire nord et ancien n°2 du Mossad qui critique ouvertement les Accords d’Oslo.

Peut-être serait-il utile de créer un “Forum des officiers pour la Paix, la Sécurité…et la Vérité”!

Photo Flash 90