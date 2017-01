Propos odieux de Muhamad Barake

L’ancien député Muhamad Barake veut exploiter les événements d’Oum El-Hiran pour en faire un nouveau « massacre » perpétré par les Israéliens. Aujourd’hui président du Haut-comité de suivi des Arabes israéliens, Muhamad Barake nie d’abord catégoriquement que la mort du policier Erez Lévy hy’d soit due à un attentat: il s’agit d’un accident dit-il, en voulant comme preuve…que le conducteur de la voiture était « un simple enseignant et éducateur ». « Les policiers lui ont tiré dessus et il a perdu la maîtrise de son véhicule », croit savoir l’ancien député.

Mais surtout, il a tenu des propos odieux sur les ondes de Galei Tsahal qui lui a fait l’honneur de l’inviter: « Des personnes ont perdu la vie à Oum El-Hiran à cause de la folie d’un homme, qui est sous le coup d’une enquête et qui dirige le gouvernement. Daech existe en Israël, et à sa tête un homme qui détruit et assassine: Binyamin Netanyahou »!

Photo Najeh Hashlamoun / Flash 90