Propos irresponsables de l’ancien ministre Moshé Yaalon

Tout est-il permis à un ministre qui a quitté le gouvenement avec un sentiment de frustration? Il semble que ce soit le cas pour l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon. Désireux de se faire une place dans le paysage politique, il a émis des propos scandaleux lors d’une conférence donnée à des jeunes du Mouvement des kibboutzim.

Evoquant l’affaire El-Or Azaria il a expliqué pourquoi il s’était placé dès le premier jour du côté des officiers qui ont dénoncé l’attitude du jeune soldat à Hevron: « Ce sont les officiers qui doivent fixer les normes de tir et non pas des politiciens comme Avigdor Lieberman ou Oren Hazan. Si Tsahal perd ses valeurs élémentaires il risque de ressembler à Daech!!! Au début, le Premier ministre pensait comme moi, mais il a ensuite décidé de soutenir le soldat et sa famille ».

Tout comme les propos indignes prononcés par le chef d’Etat-major adjoint Yaïr Golan le jour de Yom Hashoah l’an passé, cette petite phrase veninmeuse et irresponsable de Moshé Yaalon ne manquera pas d’être saisie au vol et relayée par des gens « bien intentionnés » en Israël comme à l’étranger…

