Propos controversés du porte-parole de la Maison-Blanche

En voulant décrire l’horreur des attaques à l’arme chimique en Syrie, le porte-parole de la Maison-Blanche a utilisé une comparaison qui a provoqué de nombreuses réactions, certaines personnalités n’hésitant pas à dénoncer un révisionnisme de la Shoah.

Lors d’un point de presse, il avait déclaré: « Nous n’avons pas utilisé d’armes chimiques durant la 2e Guerre mondiale, et même un personnage aussi odieux qu’Hitler n’est pas allé jusqu’à utiliser des armes chimiques ».

Après les nombreuses réactions aux Etats-Unis et en Israël, Sean Spicer a présenté ses excuses et précisé sa pensée: « J’ai voulu mettre l’accent sur la tactique d’utiliser des avions pour répandre des armes chimiques sur des populations civiles (…) J’ai malencontreusement utilisé une comparaison inappropriée avec la Shoah. Il n’y a aucune comparaison possible. Je présente mes excuses les plus sincères. J’aurais dû m’en tenir à la tragédie syrienne et non pas établir une telle comparaison qui a pu heurter ».

Photo Illustration