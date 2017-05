« Prophecy », le miracle Israélien pour vaincre les rides, sera commercialisé dans le monde entier en Septembre !

Mesdames, vous l’avez révé, Israël l’a fait ! Vaincre les rides sera désormais possible. Des chercheurs Israéliens et une cosméticienne ont annoncé avoir trouvé la solution miracle : introduire un acide absorbant l’eau dans les couches profondes de la peau et ceci sans aucune injection…….Détails……..



L’équipe de chercheurs de l’université Bar-Ilan, située à Ramat Gan, dirigée par les professeurs Rachel Lubart et Aharon Gedanken ( départements de chimie et de physique et de l’Institute for Nanotechnology and Advanced Materials ), ont travaillé ces dernières années au développement d’une technologie permettant de produire de l’acide hyaluronique.

Finalement, c’est la cosméticienne Hava Zingboim qui a breveté cette nouvelle technologie.

Elle a réussie a inventer, avec l’équipe de chercheurs, un procédé permettant à cet acide de pénétrer dans les couches profondes de la peau par simple application d’une crème !

Jusqu’à maintenant, il fallait injecter directement l’acide hyaluronique dans les rides.

Rappelons que l’acide hyaluronique est présent naturellement dans le corps humain.

C’est aussi un antioxydant efficace qui lutte contre les radicaux libres formés dans la peau lors d’inflammations ou en raison de l’exposition aux rayons Ultra Violet.

C’est ce qui en fait un puissant agent anti-vieillissement.

En vieillissant, le corps ne produit plus d’acide hyaluronique, ce qui entraîne la formation de rides.

La difficulté a été de trouver le moyen de le faire pénétrer dans la peau.

Dans les prochaines semaines, le produit miracle, appelé » Prophecy » sera commercialisé en Israël, pour le reste du monde, il faudra attendre le mois de septembre !

Source Koide9enisrael