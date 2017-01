Prof. Israël Aumann: « Les juges militaires ont mis en danger la sécurité d’Israël »

Le Prof. Israël Aumann, prix Nobel d’Economie, a durement critiqué la décision des juges du tribunal militaire de Yaffo dans l’Affaire El-Or Azaria: « Il y a d’abord un problème moral, car l’affaire a été présentée et traitée comme s’il s’était agi d’un jeune homme qui aurait soudain décidé d’aller tuer quelqu’un. Non, il s’agit d’une guerre qui nous est livrée, une guerre perpétuelle, une guerre d’indépendance comme toutes les guerres que nous avons dû mener depuis la création de l’Etat. Et dans une guerre il est permis de tuer les ennemis même si au moment précis où on le fait ils ne représentent pas un danger immédiat ».

Prof. Aumann poursuit en rappelant que durant les guerres mondiales, ceux qui aujourd’hui se permettent de donner des leçons de morale à Israël ont tué des civils, parfois par centaines de milliers lors des bombardements. Il pourfend ensuite les juges militaires qui sont « totalement déconnectés du champ de bataille et de la complexité des situations sur le vif »: « Il ne s’agit pas d’un quartier d’habitation sans histoires mais d’une situation de guerre et de terrorisme dans laquelle il faut réagir vite et dans un état de pression énorme, en devant évaluer en des fractions de secondes s’il y a danger immédiat ou non. Ces messieurs les juges sont tranquillement assis dans un bureau chauffé et s’acharnent depuis des mois contre ce soldat qui était placé dans une situation complexe ».

Le prix Nobel accuse également les organisations d’extrême gauche qui « dirigent de facto l’Etat d’Israël », et particulièrement B’Tselem qui était sur place, a tout filmé et a lancé l’affaire.

Enfin, en vertu de la Théorie des Jeux qui lui a valu la prix Nobel, le Prof. Aumann estime que l’inculpation d’El-Or Azaria mettra à terme en danger la sécurité d’Israël. « Ce qui est important dans ce verdict est le message qui est délivré par les juges aux soldats, aux civils mais également aux ennemis. Aux soldats et aux civils il dit: ‘Ne vous créez pas de problèmes inutiles. En cas de situation extrême, restez à l’écart afin de ne pas risquer de vous retrouver devant la justice’. Et pour les terroristes potentiels, ce verdict va les encourager à commettre des attentats et lever immédiatement les mains pour se rendre, sachant que les soldats n’oseront pas tirer ».

Photo Miriam Alster / Flash 90