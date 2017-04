Le prochain président congolais sera-t-il juif orthodoxe?

C’est l’histoire attachante et peu singulière de Pinh’as Eliyahou Saday alias Kitoko Saday Maara Pinhas. Ce sympathique Conglais est né à Kinshasa dans une famille mi-aninmiste mi-chrétienne, a grandi à Paris où il s’est converti au Judaïsme avant de faire son alya, se marier avec une Israélienne et s’installer avec sa famille en Vieille ville.

C’est en rencontrant et fréquentant des Juifs orthodoxes parisiens qu’il avait compris que son cheminement spirituel nécessitait un changement majeur et il s’est mis à apprendre la Torah. « Aujourd’hui, j’habite ici à Jérusalem, en Vieille ville, près du Kotel, que demander de plus? » dit-il avec un sourire charmeur et timide à la fois.

Mais Pinh’as Eliyahou Saday partage sa vie entre le sacré et le profane. En marge de ses études dans une yeshiva de la Vieille ville, il développe une activité politique originale avec un objectif précis: il veut présenter sa candidature à l’élection présidentielle de la République démocratique du Congo. Ce pays est en proie à de violentes luttes internes, notamment à cause de la dictature imposée par le président Joseph Kabila. Des élections étaient prévues pour novembre 2016 mais ont été repoussées par le président au minimum pour l’été 2017. Pinh’as Eliyahou Saday décrit une situation délétère dans ce pays déchiré et souhaite conquérir le cœur des citoyens afin de redresser le pays sur le plan politique, économique et social.

Depuis plusieurs années, Pinh’as Eliyahou Saday parcourt le monde pour collecter des fonds et rencontrer des personnalités européennes et africaines pour obtenir leur soutien. Pour l’instant, il compte poursuivre son combat depuis Israël de crainte d’être arrêté en arrivant au Congo dont le président ne tolère pas d’opposition.

La question qui est sur toutes les lèvres est de savoir comment lui, Congolais devenu juif orthodoxe avec barbe et kippa noire pourrait devenir un joûr président de son pays d’origine. Il croit au contraire que son identité juive affichée ne serait pas un handicap mais au contraire un atout: « Il y a une sagesse populaire en Afrique qui dit que les Juifs ont la bénédiction divine dans leur mains et que cette bénédiction leur vient de Dieu », explique-t-il.

« Dès lors, beaucoup de citoyens ne verront pas d’un mauvais œil le fait que l’un des leurs, devenu Juif, viennent les aider à sauver le pays et lui redonner un nouveau départ », conclut-il.

Pinha Eliyahou Saday a déjà écrit un livre autobiographique en français « Tu sera juif, mon fils ».

Vidéo:



Photo Illustration