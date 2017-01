Procès El Or Azaria: tension extrême au tribunal avant le verdict

La lecture du verdict a commencé mais on attend toujours la décision du tribunal. La juge militaire Maya Heller a indiqué ‘qu’il n’y avait pas eu de danger immédiat lorsque le terroriste était allongé sur le sol’ et que ‘la question de l’homicide était essentielle dans le cadre de ce procès’. Elle a rappelé ensuite ‘qu’El Or Azaria avait déclaré qu’il s’était senti que sa vie était menacée’. Le tribunal n’a pas accepté la version du soldat qui avait précisé que le terroriste avait bougé et a décrété que celui-ci avait été tué par les tirs du militaire.