Procès Ahed Tamimi: une partisane de la jeune activiste gifle le procureur militaire!

Les avocats d’Ahed Tamimi, l’activiste qui avait insulté et giflé un officier de Tsahal ont signé une négociation de peine avec le Parquet de Tsahal. Selon cet accord, la provocatrice reconnaît avoir agressé l’officer et le soldat à Nabi Salah, et en contrepartie, elle verra sa peine réduite à huit mois de prison ferme assortie d’une amende de 5.000 shekels. Ahed Tamimi a également reconnu d’autres faits de provocations et d’incitation à la violence.

Mercredi, au centre pénitentiaire d’Ofer, lors de l’audience consacrée à ce compromis, une activiste israélienne d’extrême gauche s’est levée en pleine séance, s’est dirigée vers le Procureur militaire au grade de lieutenant-colonel et l’a giflé! Elle a été immédiatement arrêtée et incarcérée. Elle sera interrogée par la police.

Dans cette affaire, la mère de la jeune fille, Nariman Tamimi, a elle-aussi été condamnée à huit mois de prison ferme pour incitation à la violence et obstruction à la mission de sécurité des soldats. Elle devra également payer 6.000 shekels d’amende. Enfin, Nur Tamimi, la cousine d’Ahed, qui avait également frappé l’un des deux militaires a été condamnée à une peine plus courte et à 2.000 shekels d’amende.

Photo Hadas Parush / Flash 90