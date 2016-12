Les pro-Israël persécutés par l’Administration Obama

L’IRS, Internal Revenue Service, l’administration américaine chargée des impôts, a reçu l’ordre de remettre tous les documents depuis le 1er janvier 2009 contenant les mots «Israël», «Zion», «Cisjordanie», «Judée», «Samarie» et «Politique spéciale d’Israël» afin qu’ils soient examinés par le Congrès.

Le journaliste d’investigation Omri Ceren a diffusé sur le site du réseau social Twitter, une copie d’une lettre, datée du 14 décembre 2016, des coprésidents des représentants de la Chambre, Kevin Brady et Peter Rosam, adressée à l’inspecteur en chef des impôts de l’IRS, John Koskinen.

Extraits :

« Bien que l’IRS, Internal Revenue Service, ait promis de ne plus prendre en compte des critères jugés inappropriés, comme les convictions politiques de l’Administration, lors de l’examen des demandes d’exonération d’impôt, le Comité du Congrès demeure préoccupé par le fait que les pratiques et les politiques de l’IRS peuvent illégalement cibler les Américains et les organisations, sur la base de leurs croyances, en particulier, leur soutien à l’Etat d’Israël.

« … le Comité exige des documents que devra lui fournir l’IRS, qui permettrait de comprendre comment l’IRS a traité les organisations exonérées d’impôt, liées à Israël, ayant des points de vue différents de l’Administration dans le passé, et le Congrès veut savoir comment l’IRS prévoit de traiter ces organisations à l’avenir …

« Une organisation pro-israélienne, comme Z Street, avait fait une demande afin de bénéficier d’une exonération fiscale en 2009. D’une part, il a été constaté un grand retard dans le processus de traitement de sa demande. De plus, un inspecteur de l’IRS a confirmé à Z Street, que sa demande avait été filtrée et était à l’étude, un traitement particulier, réservé aux groupes associés à Israël.

« Il est pénible de découvrir que le gouvernement des États-Unis a soumis les Américains à un traitement discriminatoire, en raison de leurs convictions politiques et religieuses », poursuit la lettre. « Il est encore plus pénible de constater qu’il a fallu sept ans à cette association, pour obtenir un traitement équitable de la part de l’IRS, alors même que l’IRS avait déclaré au Congrès ne plus faire de discrimination contre de telles associations. Et peut-être plus alarmant encore, les comptes rendus de presse récents suggèrent que, même après toute cette histoire, l’IRS pourrait même poursuivre cette politique discriminatoire et adopter de nouvelles mesures dans ce sens.