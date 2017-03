Le Prix Israël pour le ‘père des soldats sans famille’

C’est d’une voix étranglée par l’émotion que le colonel de réserve Zvika Lévy a raconté aux membres de son kibboutz comment le ministre de l’Education Naftali Benett lui avait annoncé qu’il était lauréat, cette année, du Prix Israël pour ‘l’œuvre de toute une vie’. Ce titre lui est décerné en raison du travail bénévole qu’il a effectué pendant trente ans pour aider et soutenir les jeunes loin de leur famille qui servent dans les rangs de Tsahal.

Dans sa déclaration, il a précisé : « Il (Benett) m’a parlé pendant un quart d’heure et je n’ai pas pu cacher mon émotion. Mais cet honneur, je le dois à vous tous. Continuez à donner de vous-mêmes ».

Zvika Lévy souffre depuis des années d’une sclérose en plaques et son état de santé s’est sérieusement détérioré. Mais il est aujourd’hui un homme heureux pour cette reconnaissance officielle de son dévouement.

Benett a écrit: « Le colonel de réserve Zvika Lévy est un modèle pour le sionisme. Mais il est surtout le père des milliers de soldats et de soldates qui étaient seuls et qui ont trouvé en lui une adresse. Il leur sert de père, de mère, il leur tend une oreille attentive et il est également leur ami et leur frère ».

Lévy s’occupe des soldats depuis la première guerre du Liban, en 1982. C’est le mouvement kibboutzique qui a déposé une demande pour qu’il obtienne ce prix prestigieux. Le secrétaire du mouvement kibboutzique Nir Meir s’est entretenu dans la soirée avec Zvika Lévy, pour le féliciter. Dans un communiqué, il a indiqué que son mouvement ‘était fier de ce prix’ et a rappelé que ‘des centaines de familles avaient été associées au travail effectué par Lévy en adoptant au cours des années près de 20 000 soldats seuls’.