Le Prix Israël de la recherche en droit au Professeur Nili Cohen

Le ministre de l’Education Naftali Benett a annoncé que le Prix Israël 5777 dans le domaine de la recherche en droit serait attribué cette année au professeur Nili Cohen dont les travaux sont connus en Israël et dans le monde. Nili Cohen, née en 1947, est considérée comme l’une des meilleures juristes d’Israël qui s’est spécialisée dans le droit civil. Elle est la présidente de l’Académie nationale israélienne des Sciences et professeur émérite à la faculté de droit de l’université de Tel Aviv dont elle a été la rectrice. Elle est la veuve de l’avocat Amiram Cohen z’l, décédé en 2014, est mère de trois enfants et grand-mère de trois petits-enfants. Photo Wikipedia