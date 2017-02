Le Prix Israël à une rescapée de 96 ans !

Le ministre de l’Education Naftali Benett a annoncé qu’Agnes Keleti, 96 ans, originaire de Hongrie, recevrait cette année le Prix Israël dans le domaine des sports et de la culture physique. La lauréate, rescapée de la Shoah, est une ancienne médaillée olympique. Elle a développé pendant cinquante ans la gymnastique en Israël après sa Alya en 1957.

Le jury a rappelé dans sa recommandation qu’Agnes (Agi) Keleti avait remporté dix médailles olympiques en gymnastique à Helsinki (1952) et Melbourne (1956). Il a ajouté qu’elle était une femme exceptionnelle et brillante qui était respectée dans le monde du sport et figurait parmi les plus grands gymnastes de l’histoire. Photo Gili Yohanan – Aroutz 7