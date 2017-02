Le Prix Genesis au sculpteur Anish Kapoor

Le sculpteur britannique d’origine indienne, Sir Anish Kapoor, est le lauréat de l’année 2017 du Prix Genesis (Bereshit), créé en 2014 et géré par le bureau du Premier ministre israélien et l’Agence Juive. Il recevra la somme d’un million de dollars ‘pour son engagement envers les valeurs juives’ au cours d’une cérémonie à Jérusalem.

Anish Kapoor, 62 ans, né de mère juive, s’est prononcé notamment contre la ‘politique de gouvernements odieux’ envers les réfugiés. Le Comité du prix, dirigé par le Président de l’Agence juive Natan Sharansky, a indiqué que M. Kapoor était ‘l’un des artistes les plus influents et les plus novateurs de sa génération’.

En recevant cette distinction, Anish Kapoor rejoint le célèbre violoniste de renommée mondiale Itzhak Perlman, l’ancien maire de la ville de New York Michael Bloomberg et l’acteur-réalisateur Michael Douglas qui ont été les bénéficiaires de ce prix les années précédentes.Kapoor a déclaré qu’il utiliserait l’argent du prix pour contribuer à atténuer la crise des réfugiés et tenter d’élargir l’engagement de la communauté juive dans un effort mondial pour aider les réfugiés syriens.

Il a précisé : « Je suis un artiste, pas un politicien, et je pense que je dois m’exprimer pour dénoncer l’indifférence face à la souffrance d’autrui ». Photo Wikimedia Commons