Les prix de l’immobilier sont en baisse de 1,2%.

Le Bureau central de la statistique reporte que les prix de l’immobilier étaient en baisse de 1,2% pour le mois allant du 15 novembre au 15 décembre par rapport au mois précédent.

Les efforts du ministre des Finances Moshé Kahlon ont porté leur fruits, après un rapport sur une baisse de 20% des transactions sur le second semestre, du fait de la taxe à l’achat pour les investisseurs et la loi sur le troisième appartement. Le volume des achats des logements neufs on pour leur part baissés de 28% sur la même période.

Par contre le nombre des achats du premier logement pour les jeunes couples a augmenté de 12% grâce à la mise sur le marché d’un plus grand nombre d’appartements « au prix réels » (Me’hir laMishtaken) par le ministère de la Construction et du Logement. Appartements tirés au sort pour les ayant-droits après inscription sur des listes.

Le Bureau central de la statistique a aussi publié l’indice des prix à la consommation qui baise de 0,2% pour le mois de janvier, ramenant l’inflation à 0,1% pour les 12 derniers mois. D’autre part on enregistre des baisses saisonnières comme l’habillement avec -9% et les chaussures avec -10%.

Par Aharon Kahn – www.israelvalley.com