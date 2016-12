Le ‘Prix Begin’ décerné à l’ancien ministre David Lévy

Le Prix Begin a été décerné dimanche soir à l’ancien député et ministre David Lévy au cours d’une cérémonie au Centre Begin de Jérusalem. David Lévy a été récompensé pour la contribution qu’il a apportée à la société israélienne, à l’Etat d’Israël et au projet Taglit qui œuvre à renforcer les liens entre les jeunes juifs de diaspora et leurs frères d’Israël. David Lévy, homme politique israélien, a siégé à la Knesset entre les années 1969 et 2006 sur la liste du Likoud. Il a occupé le poste de ministre de l’Immigration et de l’Intégration entre les années 1977 et 1981 et celui de ministre du Développement régional et du Logement entre 1979 et 1990. Il a par ailleurs été le ministre des Affaires étrangères de l’Etat d’Israël à trois reprises: entre 1990 et 1992, entre 1996 et 1998 et entre juillet 1999 et août 2000. David Lévy, né en 1937 à Rabat au Maroc, est marié et père de douze enfants.