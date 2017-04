Les Primaires travaillistes reportées d’un jour à cause du concert de Britney Spears

Le Parti Travailliste a annoncé qu’il reportait d’une journée la date de ses Primaires devant désigner son nouveau président en raison du concert donné ce jour-là en Israël par la star pop américaine de renommée mondiale Britney Spears. Celle-ci se produira sur scène le lundi 3 juillet dans le cadre d’un grand spectacle donné au Park Hayarkon. Dans un communiqué, le Parti Travailliste a précisé que le scrutin aurait lieu le mardi 4 juillet et que les bureaux de vote seraient ouverts de 11 heures à 21 heures. Le deuxième tour, si nécessaire, se tiendra dix jours plus tard. Pour le moment, huit candidats devraient briguer le poste mais seule une partie d’entre eux l’a annoncé publiquement : l’actuel leader Itshak Herzog, Amir Peretz, Eytan Cabel, Harel Margalit, Omer Bar Lev, Eldad Yaniv, Avi Gabbaï et Yom Tov Samya.