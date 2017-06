Primaires travaillistes: Itshak Herzog avertit d’un risque d’éclatement du parti

Lors d’une intervention sur la chaîne de la Knesset, le président du Camp Sioniste a lancé un avertissement aux adhérents du Parti travailliste à cinq jours des primaires pour la direction du parti.

Il s’est dit en même temps confiant sur sa victoire (« Je ne crois pas aux sondages ») mais prévient qu’en cas de victoire de l’un de ses challengers, le parti risque selon lui d’éclater. En effet, des rumeurs indiquent que Tsipi Livni aurait annoncé qu’elle et son mouvement Ha-Tenoua quitteraient le Camp Sioniste si un candidat autre qu’Itshak Herzog l’emportait aux primaires.

Le chef de l’opposition a martelé…ce que disent également les autres candidats: « Je suis le seul à pouvoir battre Binyamin Netanyahou » a-t-il répété.

Itshak Herzog a également répété qu’il formera un grand mouvement qui constituera une alternative à la coalition de Binyamin Netanyahou: « Les tensions et les divisions sont très fortes dans la société et je suis le seul à être capable de rassembler et unir en proposant un dénominateur commun », a indiqué Herzog. Avec un peu trop d’optimisme il a cité toutes les personnalités qui seraient suscptibles de le rejoindre pour provoquer le « grand changement »: Moshé Cahlon, Ehoud Barak, Yaïr Lapid, Moshé Yaalon, Benny Gantz, Orly Lévy-Abecassis, Gaby Ashkenasy…

Il a enfin regretté que les autres candidats n’aient pas retiré leur candidature pour le rejoindre…

Photo Miriam Alster / Flash 90