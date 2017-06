Primaires travaillistes: Amiram Levin rallie Avi Gabbaï

La course pour les primaires travaillistes a pris un nouveau tournant. Le général de réserve Amiram Levin a annoncé le retrait de sa candidature – qui n’avait d’ailleurs aucune chance – et son ralliement à l’ancien ministre Avi Gabbaï. Il y a quelques semaines encore, Amiram Levin clamait qu’il était le seul candidat à la présidence travailliste à pouvoir battre Binyamin Netanyahou lors des prochaines élections!

Amiram Levin et Avi Gabbaï ont convoqué une conférence de presse. L’ancien général a expliqué que les électeurs travaillistes verront dans sa décision « un acte de responsabilité et de leadership ». Il a appelé les autres candidats « à abandonner les querelles d’ego et de rejoindre Avi Gabbaï ». Il a également lancé un « avertissement » aux adversaires des travaillistes: « Je dis solennellement à tous ceux qui avaient déjà enterré le Parti travailliste que nous sommes là. Nous entamons aujourd’hui la réunification de nos forces afin de remplacer Binyamin Netanyahou et assurer un meilleur avenir à l’Etat d’Israël! »

De son côté, Avi Gabbaï a dressé l’éloge d’Amiram Levin pour son passé militaire et son dévouement à l’Etat d’Israël. Il s’est dit convaincu qu’Amiram Levin « saura faire retrouver à Israël le sens de l’initiative courageuse et audacieuse ». Il s’agit-là en fait d’un point commun entre les deux hommes; leur opposition à la présence juive en Judée-Samarie et leur volonté de « prendre des initiatives audacieuses », nom de code de la gauche pour désigner un retrait du berceau du peuple juif et l’expulsion de dizaines de milliers de Juifs.

L’ancien ministre qui avait quitté Koulanou pour rejoindre le Parti travailliste s’est dit convaincu qu’Amiram Levin saura attirer à lui de nouveaux publics afin d’apporter la victoire lors des prochaines élections…

Vidéo:

Photo Flash 90