Primaires: on chauffe les moteurs au Parti travailliste

Les députés Revital Sweid et Hilik Bar ont annoncé leur soutien à la candidature d’Amir Peretz pour la présidence du Camp Sioniste / Parti travailliste. Dans un communiqué commun, ils expliquent qu’Amir Peretz « porte depuis des années l’étendard social avec constance, courage et détermination ». Le député Itsik Shmouli a lui-aussi apporté son soutien à l’ancien ministre.

De son côté, Arel Margalit, lui-aussi prétendant à prendre la place d’Itshak Herzog, a publié un nouveau clip de campagne provocant sur le thème « les gauchistes reviennent ». Dans cette vidéo, il accuse la droite d’avoir mis la gauche sous l’éteignoir depuis l’assassinat de Rabin (sic) « à force d’incitations et de calomnies », et il appelle la gauche dans son ensemble « à relever fièrement la tête » et revenir au premier plan pour diriger le pays comme ce fut le cas dans les premières décennies de l’Etat d’Israël.

Les primaires travaillistes doivent avoir lieu au mois de juillet et pas moins de six candidats sont déjà déclarés au jour d’aujourd’hui: Itshak Herzog, Amir Peretz, Arel Margalit, Avi Gabbaï, Omer Bar-Lev et Eldad Yaniv.

Photo Facebook