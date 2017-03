Primaires: lettre de soutien à Naftali Benett

A un mois des primaires au parti Habayit Hayehoudi, son président Naftali Benett obtient un soutien appuyé de ministres, députés, responsables locaux et cadres du parti en faveur de sa réélection à la tête de la formation.

Une lettre a été publiée dans les médias, signée par cinq députés du parti et cent-vingt autres membres qui appellent les adhérents à renouveler leur confiance au ministre de l’Education. Il y a notamment écrit: « Naftali Benett a amené le parti Habayit Hayehoudi à des succès inégalés et le sionisme-religieux est désormais présent et influent dans tous les domaines: l’éducation, la sécurité, le système judiciaire, l’action sociale, le repeuplement juif et d’autres encore.

Les cinq ministres et députés signataires sont Ayelet Shaked, Elie Ben Dahan, Motti Yoguev, Shouli Moualem et Nissan Slomiansky. Manquent à l’appel: Ouri Ariel et Betzalel Smotrich.

Les primaires auront lieu le 27 avril et pour la première fois, pas moins de cinq candidats s’affronteront pour diriger le parti sioniste-religieux.

