Primaires Habayit Hayehoudi: le rav Aviner annonce son soutien à Yonathan Bransky

L’une des figures rabbiniques du sionisme-religieux, le rav Shlomo Aviner, a annoncé qu’il soutiendra Yonathan Bransky pour la course à la présidence du parti Habayit Hayehoudi.

Dans une vidéo qu’il publie dimanche, le rav Aviner explique que pour lui, Yonathan Bransky est plus proche (que Naftali Benett) des idées et des valeurs que le sionisme-religieux a toujours défendues. Le rav Aviner, qui dit connaître le candidat depuis de nombreuses années, estime qu’il détient deux qualités essentielles pour diriger le camp sioniste-religieux: d’une part il est observant et craignant D.ieu et d’autre part, il aime travailler en concertation avec les autres et demande conseil (aux rabbanim…).

Lors des primaires de 2012, le rav Aviner avait adhéré au parti, soutenu Naftali Benett et estimé que l’équipe Benett-Shaked-rav Rontzky était assurément un « ticket gagnant ». Mais par la suite, le rav Aviner avait retiré son soutien à Naftali Benett et rejoint les rangs de Yahad d’Elie Ishaï et Yoni Chetboun, qui n’atteignit pas le seuil d’éligibilité.

Il avait appelé le parti Habayit Hayehoudi…de faire ‘techouva’!

