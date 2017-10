Des prières pour ‘Hava Mark

La famille de ‘Hava (‘Havi) Mark, la veuve du rav Michaël Mark hy »d, assassiné sur la route en juillet 2016, demande à la population de prier pour elle. ‘Hava Mark, très gravement blessée lors de l’attentat, a dû subir plusieurs opérations lourdes dont l’une, très complexe, dans la nuit de jeudi à vendredi. Son processus de rééducation se révèle long et complexe. ‘Hava avait subi une opération aux Etats-Unis il y a trois mois. Selon ses médecins, l’opération s’est bien passée. La famille demande toutefois de prier pour son complet rétablissement: H’ava Rahel bat Ayelet Hasha’har.

Le 16 juillet 2016, alors que le couple circulait sur la route 60 au sud de Hevron, des terroristes en voiture avaient ouvert le feu sur le véhicule, tuant sur le coup le rav Michaël Mark hy »d et blessant très gravement son épouse Hava, qui fut entre la vie et la mort pendant quelques jours. Deux des enfants qui étaient à bord avaient été blessé plus légèrement.

L’un des terroristes, Muhmad Faqia a été éliminé lors d’une tentative d’arrestation à son domicile, et le second, Muhamad Al-Amaira a été arrêté et jugé. Il a écopé de deux peines de prison à perpétuité ainsi que 250.000 shekels de dommages et intérêts.

Photo Famille