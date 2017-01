Prière des trois religions sur le lieu de l’attentat

Une cérémonie interconfessionnelle, organisée par l’ONG ‘The Israel Project’ sous le slogan ‘tous unis contre le terrorisme’, aura lieu ce mercredi matin à 11 heures à Jérusalem près de l’endroit où a été perpétré, dimanche, l’attentat meurtrier qui a causé la mort de quatre soldats de Tsahal. Elle réunira des leaders religieux juifs, chrétiens et musulmans qui ‘prieront ensemble pour la promotion de la paix’. Un camion portant des photos des attentats de Berlin, de Nice et de Jérusalem ainsi qu’une liste des villes frappées cette année par le terrorisme, quittera ensuite les lieux et prendra la route de Tel Aviv pour rejoindre les ambassades où des diplomates déposeront des fleurs et des lettres de condoléances. L’envoyé spécial de l’Onu au Proche-Orient Nikolay Mladenov a indiqué qu’il serait présent et participerait aux prières des trois religions.