La prière du matin est partie en vacances?

Cher Rav, existe-t-il une formule de Téphila a minima ? En effet, en cette période de vacances, nombre de jeunes se lèvent tard ou ne se sentent pas motivés pour prier le matin. Que peut-on faire ou dire pour les y encourager ?

En tant que parents, il nous faut comprendre que les jeunes, souvent, ne trouvent pas un véritable plaisir à prier. En effet, réciter jour après jour les mêmes textes dont ils ne comprennent pas, pour beaucoup, la signification, serait-ce littérale, représente un pari quasiment impossible à relever. Ce qu’il nous faut donc faire, c’est essayer de leur donner des raisons de prier, au risque de les « acheter ». Selon l’âge, cela peut aller depuis la promesse d’un bon gâteau au sortir de la Téphila jusqu’à celle d’un beau cadeau pour celui qui aura réussi à prier à l’heure durant toute la durée des vacances. Il est évident qu’en grandissant et en étudiant la Torah, ces jeunes pourront commencer à trouver goût à cette aventure tellement merveilleuse qui est celle de la rencontre de l’homme avec son Créateur dans une relation d’intimité exclusive.

Il me semble de plus, que ce qui fait de nos jours défaut à nos jeunes, c’est une juste compréhension de ce en quoi consiste le Service divin. Il nous faut leur dire que la Téphila, est bien plus qu’un devoir, qu’il s’agit d’un véritable don du Ciel grâce auquel il nous est permis de dire à notre Père tout ce que nous avons sur le cœur. Expliquons-leur aussi à quel point une Téphila est de nature à réjouir D., ce qui est susceptible de leur donner le sentiment d’être utiles lorsqu’ils prient.

Pour en venir à l’aspect halakhique de votre question, il me faut rappeler les quelques points importants suivants :

– Concernant les hommes, les trois prières journalières sont obligatoires. En ce qui concerne les femmes et les jeunes filles, elles sont tenues de réciter au moins une prière journalière selon le Rav Ovadia Yossef zatsal, et au moins deux prières par jour selon le ‘Hafets ‘Hayim et le Rav Ben Tsion Abba Chaoul zatsal.

– Si l’un de ces jeunes dont vous me parlez s’est levé tard, les sections de la prière qu’il pourra encore réciter dépendront de l’heure : s’il a laissé passer l’heure limite de la Kériat Chéma, nommée « Sof Zman Kriat Chéma (fin de la 3ème heure (saisonnière) du jour qui figure dans les calendriers), il pourra réciter le Chéma avec les bénédictions qui l’encadrent jusqu’à la fin de la 4ème heure ; cet horaire dépassé, il pourra le réciter durant toute la journée, mais sans les bénédictions. Il est important de noter que selon certains décisionnaires, en particulier Achkénazes, s’il a laissé passer ces deux horaires pour raison de force majeure, il pourra réciter le Chéma accompagné de ses bénédiction jusqu’à ‘Hatsot (la mi-journée).

– Si ce jeune a laissé passer l’heure limite du Chmoné Essré du matin, nommée « Sof Zman Téphila » (fin de la 4ème heure (saisonnière) du jour), il pourra le réciter jusqu’à ‘Hatsot et recevra pour cela le salaire promis à celui qui prie hors des horaires impartis. Après ‘Hatsot, il n’aura d’autre choix que de réciter deux fois le Chémoné Essré à Min’ha (Téfilat Tachloumin), le première au titre de Min’ha, et la seconde pour compenser celui du matin qu’il a manqué.

– Concernant les deux bénédictions encadrant les Psouké Dézimra, Baroukh Chéamar et Yichtaba’h, la règle est la même que pour le Chmoné Essré.

– Concernant les Birkot Hatorah, il pourra les réciter toute la journée, voire durant la nuit qui suit.

– Concernant les Birkot Hacha’har, il pourra les réciter : jusqu’à la fin de la 4ème heure, selon le Or Létsion, jusqu’à ‘Hatsot selon le Ben Ich ‘Hay, jusqu’au coucher du soleil (Chékiya), selon le Rav Ovadia Yossef zatsal, et même une fois la nuit tombée, selon le Gaon de Vilna.

