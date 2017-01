La prière « El Maleh Ra’hamim » au Parlement européen

La prière des morts ‘El Maleh Ra’hamim » a résonné dans l’enceinte du Parlement européen à Bruxelles à l’occasion de la Journée internationale du Souvenir de la Shoah. C’est le h’azan de Tsahal, le lieutenant-colonel Shaï Abramson qui a chanté cette émouvante prière.

Le président du Parlement européen Antonio Tajani a pris la parole et a notamment dit: « Nous nous souvenons aujourd’hui de la Shoah, ls plus grande tragédie qu’ait connue l’Europe. Malheureusement, l’antisémitisme est encore vivace et relève la tête. Il n’est pas uniquement un souvenir du passé. Aujourd’hui à nouveau. des Juifs sont agressés à Bruxelles ou à Paris uniquement pour la kippa qu’ils portent sur la tête ».

Dr. Moshé Kantor, président du Congrès juif européen a quant à lui demandé aux gouvernements des pays de l’Union européenne de tout faire pour que les Juifs se sentent à nouveau en sécurité dans les pays où ils vivent ». « La meilleure manière pour les autorités de perpétuer le souvenir de la Shoah ce n’est pas de parler mais d’agir fermement en faveur d’un meilleur avenir et particulièrement pour les communautés juives ».

