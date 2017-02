Les prévisions politiques du New Israel Fund

Le New Israel Fund (Ha-Keren Ha-hadasha Le-Israel) sous sa définition innocente de recherche de « démocratie, justice et égalité » est en fait une véritable et redoutable machine politique et financière au service d’intérêts antisionistes. C’est notamment par lui que transitent des fonds gigantesques en provenance d’Europe qui sont redistribués à des ONG basées en Israël et qui agissent contre Tsahal ou le caractère juif de l’Etat d’Israël.

A l’occasion du cinquantenaire de la Guerre des Six Jours, le NIF va tenir un colloque au moshav Neve Shalom sous le titre « Préparation au cinquantenaire de l’occupation ». Tout un programme…

En vue de cette cette rencontre des demandes ont été adressées à diverses organisations et associations liées au NIF afin qu’elles rédigent un mémorandum sur la situation politique intérieure en Israël, les relations internationales d’Israël ainsi que le conflit israélo-palestinien.

Ces documents ont été renvoyés au NIF qui en a fait une synthèse dont il ressort un point important: le NIF estime que le Premier ministre Binyamin Netanyahou va quitter son poste prochainement pour une raison ou une autre ce qui aura pour effet d’ébranler sérieusement la situation politique en Israël!

Le document de travail note aussi que « l’année 2017, qui marque les cinquante ans de l’occupation israélienne verront des tentatives redoublées par la droite israélienne d’annexer des parties de la Judée-Samarie, ce qui va provoquer de vives tensions en Israël entre la gauche et la droite ainsi qu’entre les Juifs et les Arabes au point d’ébranler la démocratie israélienne ».

« Tout cela », notre le NIF, « rajouté au bouleversement du paysage politique israélien et à l’instabilité de la situation régionale et internationale nous oblige à élaborer des stratégies d’avenir ».

Shmoulik David, rédacteur de ces conclusions, exprime aussi les craintes du NIF face à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et à l’affaiblissement économique et politique de l’Union européenne « facteurs qui signifieront moins de pressions politiques efficaces sur le gouvernement israélien! Voilà le souci du NIF!!

Enfin, sur le volet israélo-palestinien, le NIF craint le déclenchement d’une nouvelle et violente Intifada en Judée-Samarie, dont il attribue d’ores et déjà l’entière responsabilité à Israël!

Voilà l’organisation faîtière à laquelle l’Union européenne et de nombreux pays d’Europe occidentale verse chaque année des millions de dollars.

Photo Wikipedia