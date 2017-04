Prévisions météo pour Pessah : climat incertain, chaud et froid !

En cette veille de Pessah, le beau temps n’est pas encore réellement au rendez-vous et les journées restent plutôt fraiches. Mais les températures devraient augmenter dès lundi et monter encore de quelques degrés le lendemain. Mercredi, premier jour de Hol Hamoed, il fera particulièrement chaud dans tout le pays. Toutefois, cela ne durera pas : dès jeudi, une forte humidité va pénétrer dans la région et provoquer des pluies accompagnées généralement d’orages. Les températures devraient alors chuter et il faut s’attendre, vendredi, à une journée fraiche, Le temps devrait se stabiliser pendant Shabbat.