La prestigieuse rue Jaffa – L’artère la plus prisée de Jérusalem

L’antique rue Jaffa, le cœur de Jérusalem, témoigne depuis quelques années d’un véritable processus de résurrection, qui a fait d’elle la nouvelle artère de prestige de la ville.

Tout au long de ses deux kilomètres, qui mènent du marché Mahané Yehuda jusqu’à Mamilla, on trouve aujourd’hui des projets immobiliers leaders, dont le plus remarquable est le projet JTOWER des sociétés Minrav et Panstone Inc. De même, un nombre non négligeable de chaînes commerciales leaders et de marques de luxe y sont installé des boutiques.

Au cours des dernières années, l’antique rue Jaffa est l’objet d’un ample processus de renouveau urbain dans tous les domaines : le nombre de piétons a augmenté de façon significative, la qualité de l’environnement s’y est améliorée, faisant de la rue Jaffa une des plus verdoyantes du pays et bien sûr, les plus grandes chaînes commerciales israéliennes et internationales sont revenues y installer leurs boutiques.

La rue Jaffa, considérée comme l’axe principal menant de l’entrée de la ville, en passant par le marché Mahané Yehuda, jusqu’à l’allée commerçante Mamilla, a retrouvé son statut de rue principale de la ville. Cela, grâce à un excellent développement environnemental, au fait qu’elle est devenue rue piétonne et à l’apparition sur toute sa longueur de nombreux cafés, restaurants, et lieux de loisirs pour toute la famille : depuis son début, où le marché Mahané Yehuda est devenu un lieu de sortie très à la mode, attirant aussi bien les israéliens que les touristes, jusqu’à son extrémité, avec l’allée commerçante Mamilla et l’entrée principale de la Vieille Ville. On peut maintenant la parcourir entièrement à pied et profiter d’une grande rue piétonne magnifiquement aménagée et pleine d’animation.

Avec son épanouissement urbain et commercial, la rue Jaffa est devenue la nouvelle artère de prestige de la ville, grâce au fait que des sociétés immobilières leaders y développent leurs projets. Parmi ces sociétés, on peut compter Africa Israel, Azorim, Minrav et d’autres encore.

L’immobilier est en plein essor à Jérusalem

Le renouveau du centre-ville de Jérusalem et en particulier de la rue Jaffa n’a pas laissé indifférents les investisseurs immobiliers. De plus, le fait que la ville est un pôle d’attraction pour les acquéreurs israéliens aussi bien que pour les étrangers renforce son statut de ville en plein renouvellement auprès des acquéreurs et des investisseurs.

Au cours des six dernières années, les prix des appartements à Jérusalem ont augmenté d’environ 25 %, alors que dans le centre-ville, ils ont augmenté d’environ 40 %. Le prix moyen d’un appartement de seconde main est de 2,2 millions de shekels dans le centre-ville et de 1,7 millions de shekels dans le reste de la ville. Dans la rue Jaffa, devenue la première artère verte du pays, le prix du mètre carré dans les projets récemment construits atteint 40 000 à 50 000 shekels.

La tour JTOWER – une résidence de luxe au cœur de Jérusalem

Dans le cadre du renouveau de la rue Jaffa et de sa transformation en l’artère la plus prestigieuse d’Israël, la société Minrav construit la tour JTOWER, qui comprend environ 150 appartements de luxe et un centre commercial et de loisirs. La tour haute de 24 étages s’élève au milieu de la rue Jaffa et propose à ses résidents non seulement des appartements de 4 à 6 pièces, mais également l’expérience résidentielle que seule peut offrir Jérusalem, avec à la fois un emplacement au centre de l’artère en plein renouveau et la plus prestigieuse de Jérusalem, l’accès rapide au tramway, et bien sûr la proximité de l’allée commerçante Mamilla, du marché Mahané Yehuda, du centre-ville et du Mur occidental.

Les résidents de la tour habitant la plus grande partie du temps à l’étranger profiteront de services de gérance de leur bien, ainsi que de services d’accueil complets lors de leur séjour dans leur appartement.