Pressions sur le Hamas: Netanyahou ordonne la fermeture du terminal de Kerem Shalom

Face à la poursuite des incendies terroristes, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, en concertation avec le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, a ordonné à Tsahal de fermer sine die le terminal de Kerem Shalom sauf pour aide humanitaire. C’est part cet endroit que passent quotidiennement les centaines de camions qui amènent des marchandises et produits de première nécessité vers Gaza.

Binyamin Netanyahou a expliqué: “Notre but est d’augmenter la pression sur le Hamas face à la poursuite des lancers de cerfs-volants et ballons incendiaires”. Le ministre de la Défense a déclaré qu’Israël ne peut accepter cette situation de voir tous les jours ses champs et ses forêts partir en fumée. Lors de le séance du parti Israël Beiteinou de lundi, le ministre de la Défense a révélé que jusqu’à ce jour, ce sont 28.000 dounams (28 km2) de végétation qui ont été consumés par les terroristes. Rien que dans la journée de lundi, on a enregistré trente-trois incendies dans la région frontalière.

Les organisations terroristes de Gaza ont réagi comme il fallait s’y attendre. Le Hamas, avec un certain humour, a dénoncé “un nouveau crime contre l’humanité commis par Israël” et a appellé à “une réaction rapide et adaptée”. Le Jihad Islamique parle quant à lui d’une “déclaration de guerre” et appelle également à des représailles.

En Israël, la députée Hanin Zoabi (Liste arbe unifiée), silencieuse face au terrorisme du Hamas, dénonce par contre cette décision qu’elle qualifie de “méchanceté pure”. Et de poursuivre: “Cette décision oblige le peuple palestinien à déclarer Israël comme corps hostile à la paix, dangereux pour la région, à annuler les accords d’Oslo et à entamer une guerre populaire et politique unissant Gaza et la Rive occidentale contre l’occupation criminelle d’Israël et enfin, à traîner Israël devant la Cour pénale internationale”!

Pour le Hamas il s’agit d’un lourd revers car l’objectif de l’organisation terroriste dans ces derniers mois de provocations était de faire lever le blocus maritime israélien.

Photo Illustration