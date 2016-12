Pressions à Jérusalem en prévision du vote à l’Onu

En attendant le vote de l’Onu contre les implantations, prévu dans la nuit sauf contrordre en provenance de l’Egypte, on s’active à Jérusalem pour tenter de convaincre les Etats-Unis de la nécessité d’’exercer leur droit de veto comme ils l’ont toujours fait jusqu’à présent.

Le Premier ministre Netanyahou a publié dans la soirée une déclaration indiquant qu’Israël appréciait particulièrement l’un des principes fondamentaux de ses relations avec les USA qui est le suivant : un accord très clair observé depuis de nombreuses années selon lequel ‘les Etats-Unis se tenaient toujours aux côtés d’Israël à l’Onu et opposaient leur veto à toutes les décisions anti-israéliennes’.

Netanyahou a ajouté : « J’espère que les USA ne renonceront pas à cette politique. J’espère qu’ils la maintiendront, conformément aux principes édictés par le président Obama lui-même dans le discours qu’il a prononcé à l’Onu en 2011. Il avait alors indiqué que ‘la paix n’arriverait pas grâce à des décisions de l’Onu mais seulement par des contacts directs entre les deux camps ». Le Premier ministre a poursuivi : « Le projet de résolution qui doit être présenté à l’Onu est mauvais ; mauvais pour Israël, mauvais pour les Etats-Unis et mauvais pour le processus de paix ».