PRESIDENTIELLES Par Jacquot Grunewald

Chers amis, Je voterai « Emmanuel Macron ». Parce que rien ne m’incite à ne pas le faire et parce qu’à la suite du phénomène Trump, de l’anti-Système dominant et de la montée de Mélenchon, nous risquons de nous retrouver au deuxième tour à devoir décider entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui est la peste et qui est le choléra. Au-delà de toute autre considération, je dirai à la suite de Daniel Shek, ex Ambassadeur d’Israël en France, que dans cette éventualité, les relations entre la France et Israël seraient durement touchées et pour longtemps. Selon les sondages, Macron a le vent en poupe. Il faut voter « utile » et surtout être nombreux à le faire. Ce dimanche 23 avril. Poussé par l’urgence, ce mail n’atteindra que quelques-uns. A vous d’en assurer le relais si vous le voulez bien. A toutes fins utiles, je joins le tableau comparatif des candidats tel qu’il a paru dans la dernière « newsletter » de l’ADFI. Rabbin Jacquot Grunewald Conseiller honoraire de l’Assemblée des Français de l’étranger Comparatif programmes des candidats (1)