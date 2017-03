Le président rwandais s’exprime devant l’AIPAC

Le président du Rwanda est parmi les invités d’honneur de la convention de l’AIPAC. Il est le premier dirigeant africain à s’exprimer à cette convention du grand lobby pro-israélien américain en 1994. Lors de son discours Paul Kagame a réaffirmé l’amitié de son pays pour Israël. Il faut rappeler que Paul Kagame appartient à l’ethnie des Tutsis qui a été victime du génocide perpétré par l’ethnie des Hutus. Les Tutsis s’identifient ainsi beaucoup au peuple juif et à Israël. Le président rwandais a également exprimé sa satisfaction et sa joie du fait que la diplomatie israélienne est revenue en force sur le continent africain. Il a rappelé le droit d’Israël à exister et se développer.

Photo Youtube