Le président Rivlin bientôt au Vietnam

Les relations diplomatiques, économiques et militaires entre Israël et le Vietnam connaissent un essor significatif ces dernières années. Le président israélien va illustrer ce phénomène en se rendant dimanche en visite officielle à Hanoï. Il sera accompagné d’une délégation d’industriels et d’hommes d’affaires liés notamment à l’exportation ainsi que de représentants de firmes dans le domaine de la sécurité et de la technologie militaire.

Reouven Rivlin a déclaré que cette visite sera l’expression de l’amitié de plus en plus forte entre Israël et le Vietnam. Israël considère ce pays comme un leader en Asie du Sud-Est et suit de près la croissance économique de ce pays qui est l’une des plus élevées d’Asie du Sud-Est. Le président israélien a ainsi indiqué que le renforcement de la coopération entre les deux pays sera bénéfique pour chacun et contribuera à la stabilité de la région.

Photo Illustration