Le président polonais reçu à la Knesset

Le président polonais Andrezej Duda, arrivé ce mardi à la tête d’une délégation de haut niveau, était l’hôte du président de la Knesset Youli Edelstein. La rencontre entre les deux hommes a eu lieu dans le bureau d’Edelstein en présence notamment du député H’ilik Bar, qui est à la tête du groupe d’amitié parlementaire Israël-Pologne, de l’ancien président de la Knesset et ex ambassadeur en Pologne Shevah’ Weiss, d’élus parlementaires, du directeur général du parlement et de la secrétaire de la Knesset.

Dans son discours, Edelstein a déclaré que ‘les relations entre les deux pays étaient excellentes’. Il a ajouté : « J’espère qu’après cette visite, qui renforce les liens entre nos deux parlements, ces relations seront encore meilleures ». Il a ensuite remercié la Pologne pour la création du musée Polin, qui retrace l’histoire des Juifs polonais.

Le président polonais a confirmé que les relations entre son pays et Israël étaient importantes dans de nombreux domaines et qu’il fallait les développer encore davantage. Indiquant qu’il s’intéressait particulièrement à l’éducation de la jeunesse, il a demandé aux autorités israéliennes de multiplier les voyages en Pologne et d’organiser des visites au musée juif ouvert au public en 2014 et à celui dédié aux Justes parmi les Nations. Il a conclu en disant que ‘les jeunes devaient repartir avec la conviction que la Pologne était un ami sincère d’Israël’.