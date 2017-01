Le président du parlement grec en visite à la Knesset

Le président du parlement grec Nikólaos Voútsis s’est rendu ce mercredi à la Knesset après avoir déposé une gerbe de fleurs en souvenir des soldats tombés dans les guerres d’Israël et écrit un message dans le Livre d’Or. Il a été accueilli par le président de la Knesset Youli Edelstein et a signé une déclaration dans laquelle il s’engageait à lutter contre l’antisémitisme. A cette occasion, Edelstein a rappelé qu’Israël et la Grèce partageaient des valeurs communes de démocratie. Nikólaos Voútsis a également rencontré le président de la commission des Affaires étrangères et de la Hasbara, le député Robert Ilatov (Israel Beteinou), le chef de l’opposition Itshak Herzog et la présidente du groupe d’amitié Israël-Grèce, la députée Ayelet Nahmias-Verbin (Camp Sioniste). Une réunion trilatérale sans précédent est prévue ce jeudi entre Nikólaos Voútsis, Youli Edelstein et le président de la Chambre des Représentants de Chypre, Demetris Syllouris.