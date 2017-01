Le président du KKL: ‘Jérusalem, capitale éternelle de l’Etat d’Israël’

Le président du KKL Dany Attar a évoqué la controverse sur le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem et a estimé qu’il fallait soutenir cette initiative. Il a déclaré : « Sans Jérusalem, le peuple juif ne peut pas exister ni réclamer son droit historique sur l’Etat d’Israël ». Il a ajouté : « Comme il est impossible de nier l’histoire qui s’appuie sur des écrits et sur des milliers de documents et découvertes archéologiques, qui décrivent le lien historique qui date de milliers d’années, on cherche une plateforme politique tordue sur laquelle on pense pouvoir prétendre que le jour est la nuit et que la nuit est le jour. C’est ce qui est arrivé à l’Unesco ».

Et de préciser: “Des discussions orageuses ont lieu en Israël sur les déclarations du président américain Donald Trump concernant le transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. J’appelle tous les responsables politiques en Israël, de gauche comme de droite, à ne pas avoir peur de ce transfert. Israël doit soutenir cette démarche, la saluer et d’aider à l’appliquer. Le peuple juif en diaspora est uni autour de Jérusalem, les citoyens d’Israël sont unis autour de Jérusalem, et il est important également que la Knesset soit unies autour de Jérusalem ».

Il a ensuite indiqué : « Je profite de mon intervention pour adresser un appel à d’autres Etats : ‘Transférez votre ambassade à Jérusalem, elle était, est et sera notre capitale éternelle’.