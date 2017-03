Le président iranien attendu en Russie

Selon une information confirmée par le Kremlin, le président iranien Hassan Rohani se rendra la semaine prochaine à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Les entretiens devraient notamment se concentrer sur l’économie et les échanges commerciaux avec la signature par les deux dirigeants de 11 nouveaux accords dans des domaines divers entre leurs pays. Mais il est évident qu’ils aborderont largement les questions touchant la situation au Proche-Orient et parleront surtout de la Syrie où la Russie et l’Iran sont largement impliqués en soutenant le président Assad.