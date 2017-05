Le président Donald Trump et son épouse se sont rendus au Kotel

Le président américain Donald Trump et son épouse Melania se sont rendus lundi après-midi au Kotel. C’est la première fois qu’un président américain en exercice se rend sur ce lieu symbolique. Ils étaient accompagnés de Jared Kushner et Ivanka Trump et de l’ambassadeur David Trump, et y ont été accueillis par le rabbin du Kotel Shmouel Rabinovitz.

La délégation présidentielle a reçu des explications historiques sur le Kotel et Donald Trump a été surpris d’apprendre que le Kotel n’est qu’une petite partie de la muraille occidentale visible. Le rav Rabinovitz a notamment appris au président américain que Jérusalem avait été débaptisée par l’empereur romain Hadrien après la Grande Révolte de l’an 132 qui l’avait appelée Aelia Capitolina pour lui ôter son essence juive. Il lui a aussi rappelé que c’est de cette époque que date le nom de « Palestine », qui remplaça le nom de Judée.

Le rav Rabinovitz a ensuite souligné l’importance que ce lieu a pour tous les Juifs du monde depuis 2000 ans, qui ont prié trois fois par jour pour revenir à Jérusalem. Il a ensuite récité des psaumes en hébreu et en anglais.

Il a embrassé le Mur, y a récité une prière durant un long moment et a déposé un papier entre les interstices du Kotel. Son épouse Melania et sa fille Ivanka étaient visiblement émues et pour Ivanka Trump, des larmes aux yeux.

Photo ambassade des Etats-Unis en Israël