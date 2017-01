Le président de l’Etat rend visite à la famille du policier Erez Lévy hy’d

Les médias israéliens maintiennent leurs projecteurs sur la protestation des Bédouins, les vociférations des députés arabes et les accusations envers la police pour le soi-disant « meurtre » du conducteur bédouin. Mais la douleur de la famille du policier Erez Lévy hy »d, renversé par « l’innocent enseignant » reste quant à elle dans l’ombre.

Le président de l’Etat Reouven Rivlin s’est rendu au chevet de la famille. Les membres de la famille ont rappelé les immenses qualités professionnelles et humaines du policier, notamment son grand coeur et son total dévouement à ses missions. Reouven Rivlin a dressé l’éloge des policiers en général qui se trouvent quotidiennement au front et risquent leur vie pour la protection des citoyens et le respect de la loi.

« Erez hy’d a formé toute une génération de policiers, il n’y a pas une personne qu’il n’ait rencontrle et qu’il n’a pas tenté d’enrôler dans la police », a dit la malheureuse veuve Clara.

Reouven Rivlin a assuré la famille de son soutien et de celui de la population du pays.

Photo Mark Neyman / GPO